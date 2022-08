De Siervo: “La pirateria uccide il calcio, non è uno slogan. In Italia si pensa che sia una furbata ma si danneggia tutto il paese”

In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A TIM 2022/2023 sarà promossa su tutti i campi la campagna di Lega Serie A contro la pirateria audiovisiva. La battaglia della Lega Serie A contro la pirateria audiovisiva prosegue, allo scopo di combattere un fenomeno criminale che soltanto nell’ultimo anno ha sottratto un fatturato di 1,7 miliardi di euro a tutti i settori economici italiani.

Per contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi, in occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A TIM 2022/2023, la Lega Serie A promuoverà la propria campagna #STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO , trasmettendo sui maxi schermi degli stadi il video spot dell’iniziativa, mentre una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

315 milioni la stima complessiva degli atti di pirateria tra la popolazione adulta

716 milioni di euro il danno potenziale sull’economia italiana i termini di PIL

9.400 la stima potenziale dei posti di lavoro a rischio

51% l’incidenza complessiva tra gli under 15

(Indagine FAPAV/Ipsos del 2021)

Si è espresso così a riguardo l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “In Italia purtroppo è ancora diffuso il pensiero che vedere le partite rubando le immagini sia una furbata e non un reato che danneggia il sistema calcio e tutto il Paese, sottraendo ingenti risorse e causando la perdita di quasi 10mila posti di lavoro. La pirateria uccide il calcio non è un semplice slogan, ma un richiamo serio a tutte le coscienze di chi ama il calcio”.