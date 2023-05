De Silvestri: “Bello arrivare all’ultima giornata e giocarsi un obiettivo, siamo ancora in corsa per l’ottavo posto”

Il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Napoli anche della lotta per l’ottavo posto. Queste le sue parole: “Siamo orgogliosi di aver recuperato questa partita, ora vogliamo andare a Lecce e dare tutto per fare i tre punti.

Il mio gol? È la ciliegina su tutto il duro lavoro che ho fatto in questa stagione, lo dedico a Sinisa (Mihajlovic ndr). In questa stagione abbiamo vissuto momenti emotivamente difficili, è bello arrivare all’ultima giornata di campionato giocandosi un obiettivo, siamo ancora in corsa per l’ottavo posto”.