De Sinopoli a FN: “Commisso aveva promesso chiarezza ed è stato di parola. L’unico problema adesso ce l’ha Vlahovic, e non vale la scusa dell’età”

Le dichiarazioni di Rocco Commisso a proposito di Dusan Vlahovic hanno avuto le loro conseguenze. Tra i tifosi della Fiorentina e l’attaccante il rapporto è compromesso, ma adesso bisogna capire come verrà gestita la situazione con tutto il campionato ancora da giocare.

Della questione la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli: “In questo momento Vlahovic ha l’85% della tifoseria contro. Credo che Commisso abbia fatto bene a uscire con quelle dichiarazioni. Gli abbiamo sempre chiesto di essere chiaro e di dire la verità e lui l’ha fatto. Ho sentito dire che Vlahovic doveva firmare prima, che la società non si è mossa per tempo, ma vorrei ricordare che un anno fa qualcuno lo voleva mandare in prestito. Qui l’unico problema ce l’ha il giocatore, che tornando dalla Nazionale si ritroverà in una città che non lo vuole più. E non vale nemmeno la scusa dell’età, perché comunque non si è vergognato di rifiutare tanti soldi. Ora si vedrà se è davvero un giocatore di carattere, magari va in campo e dimostra di valere 120 milioni”.

E poi ha aggiunto: “E’ chiaro che a questo punto i soli Vlahovic e Kokorin non bastano, quindi la squadra andrà rinforzata. In società ci sono tre professionisti che fanno il mercato e sono più che sufficienti per trovare una soluzione. Un altro attaccante di un certo valore a giugno non è stato preso, secondo me, proprio per tutelare Vlahovic e lasciarlo libero di esprimersi senza i Cutrone e i Kouame di turno. Questa bufera sinceramente l’avrei evitata volentieri, ma penso che certi problemi non ci siano solo a Firenze. E’ chiaro che sarebbe stato meglio se Commisso avesse lanciato la bomba a luglio e non adesso, magari nel frattempo gestendo in silenzio la questione. Ma siccome il presidente è un uomo molto pratico, una cosa del genere non poteva farla e io non posso che appoggiarlo nel momento in cui decide di essere sincero e di dire come stanno realmente le cose”.