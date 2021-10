De Sinopoli a FN: “Le offese negli stadi esistono da sempre, altrimenti sarebbe tennis e non calcio. Puniamo chi ha insultato Koulibaly senza farne una questione di stato”

Quello degli insulti razzisti a Koulibaly al termine della partita tra Fiorentina e Napoli è stato uno dei temi più discussi della settimana. Una vicenda grave, sulla quale la società viola si è schierata in prima linea per aiutare le autorità competenti a individuare e punire il responsabile.

Sulla questione la redazione di Fiorentinanews.com ha interpellato Federico De Sinopoli, presidente dell’ATF: “Personalmente ho sempre un approccio più sereno e tranquillo su certe cose. E’ un malcostume, una cosa becera da stadio, che rientra in un canovaccio non bello. Di offese come queste però ne abbiamo sentite tante, da sempre. Nel 2021 bisognerebbe dire basta, ma sono cose non nuove purtroppo. Negli ultimi anni il razzismo è un tema molto discusso, così come la discriminazione in generale. Il tifoso che ha insultato i giocatori del Napoli ha sbagliato e pagherà, ma avrai evitato di farne un discorso così ampio e un caso nazionale”.

E poi ha aggiunto: “Inoltre vorrei dire che la curva stavolta non c’entra nulla, visto che non era presente allo stadio. Non mi piace che il discorso venga allargato a tutta la città, con questa parola “razzista” che aleggia minacciosa. Lunedì prossimo andremo a Venezia e ci verranno fatti dei cori contro, questo per dire che alla fine è sempre un interscambio ed è difficile fermarlo. Il calcio è un tipo di gioco che conduce a degli eccessi, se non fosse così si chiamerebbe tennis. Sulla partita con il Napoli si riprenda chi ha sbagliato, come accadrà, ma non facciamo di tutta l’erba un fascio”.