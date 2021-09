De Sinopoli: “Abbiamo fatto battaglie. Viola Park bello anche per i giocatori”

Il presidente dell’ATF, Fefè de Sinopoli ha parlato a margine della visita al Viola Park insieme al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Mi piace quello che vedo, il punto in cui siamo. Devo dedurre che a giudicare dai campi sarà bello anche per i giocatori allenarsi”.

E ancora: “Come tifoseria organizzata abbiamo fatto battaglie per dare un’accelerata a quello che è e diventerà lo stadio, abbiamo speso parole importanti e anche dure per il Viola Park, ci sarà da sollecitare anche per la definizione del parcheggio. Avremo la possibilità di vivere il Viola Park e di portare quel qualcosa in più per arrivare agli obiettivi della Fiorentina, una squadra stabilmente in alto”.