De Sinopoli: “Disertare trasferta di Napoli scelta fatta a malincuore, difficoltà logistiche e non solo. Fondamentale riempire lo stadio col Basilea ed in Coppa Italia con l’Inter”

Il Presidente dell’ATF Federico De Sinopoli affronta varie tematiche caldissime di casa Fiorentina a Radio Toscana. De Sinopoli si concentra sulla scelta di disertare la trasferta di Napoli e sulle successive sfide di coppa della squadra viola.

Ecco le sue parole: “Disertare la trasferta di Napoli è una decisione presa a malincuore, siamo abituati in generale a seguire la Fiorentina, indipendentemente da un calendario che prevedeva due partite in Campania in pochi giorni. Napoli è sempre difficile, bisogna armarsi di pazienza. Il trattamento delle forze dell’ordine non è sempre improntato al buon senso. Il settore ospiti costa 40€: una forzatura. Poteva essere decisamente calmierato il prezzo. Devono esserci dei limiti ai costo. In passato, all’avvento delle televisioni, si disse che le cose sarebbero cambiate, ma così non è stato. Si perde passione e romanticismo, in questo senso va anche la scelta di disputare la Supercoppa Italiana in Arabia”.

E ancora: “C’è poi il problema striscioni: i veronesi sono andati con uno striscione che era sempre entrato e non è stato fatto entrare. E’ lo striscione identificativo dei tifosi del Verona. A causa di controversie tra tifoseria di casa e società, questa è la conseguenza anche per le tifoserie ospiti. Considerato anche che ci sarà la festa scudetto, c’è il rischio poi di uscire dallo stadio alle dieci di sera. La decisione è frutto di tante riflessioni, sono tanti i disagi. 33 anni fa rimanemmo più di 3 ore seduti sul pullman prima di ripartire”.

“I biglietti per Fiorentina-Basilea sono già in vendita e lo saranno a breve anche per chi non ha il pack delle due gare. E’ assolutamente necessario riempire lo stadio, andare allo stadio senza guardare il meteo, fare il nostro compito di tifosi. La prossima settimana apre la vendita per la finale di Roma, poco meno di 30.000 biglietti per squadra. I prezzi sono imposti dalla lega, non a buonissimo mercato, forse anche in virtù dello spettacolino pre match. Avremo a disposizione Curva Sud, parte di Tribuna Monte Mario e Tevere. Dobbiamo esaurire anche questo numero di tagliandi, altrimenti i biglietti andranno ad altri e non ai tifosi della Fiorentina. Se una volta va male, la seconda deve andare bene”.

“Il problema grosso per la finale dell’Olimpico è il reperimento dei pullman, ne servirebbero 350, forse ne troveremo un terzo. I motivi sono tanti, è una giornata feriale. Attendiamo i prossimi giorni per avere novità, per fortuna si gioca a Roma ed è possibile organizzarsi con la macchina. In treno purtroppo non è possibile tornare il giorno stesso”.