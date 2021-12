De Sinopoli: “L’Europa deve essere vista come una possibilità concreta. Torreira? E’ il giocatore che mancava a Iachini”

Il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli ha parlato a Radio Toscana dopo la vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria: “La Fiorentina è lassù, se continua così nel 2022 quella di andare in Europa deve cominciare a essere vista come una possibilità concreta. Bologna? Se il tempo regge, potrebbero essere esauriti i duemila biglietti messi a disposizione per i nostri tifosi”.

E poi su Torreira ha aggiunto: “Si può dire che è un ottimo regista, un giocatore assolutamente da Fiorentina. Quindi non certo il miglior centrocampista del mondo, ma certamente un calciatore di qualità che dobbiamo assolutamente riscattare. Non fa cose straordinarie in campo, ma è molto costante. E’ quel tipo di giocatore che Iachini non aveva”.