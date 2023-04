De Sinopoli: “Organizzare i pullman per Roma non sarà facile, ma vogliamo essere di più rispetto alla finale contro il Napoli”

Come abbiamo raccontato nelle ultime ore, si preannuncia un vero e proprio esito da parte dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia a Roma. I biglietti a disposizione saranno circa 25 mila e tutti si stanno già mobilitando per capire come assistere all’evento dal vivo.

Sul tema si è espresso a La Nazione il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli: “La cosa più difficile sarà trovare i pullman. Per la finale contro il Napoli ne organizzammo 300 che partivano da Firenze, ma stavolta ci sono molti più ostacoli. In primis la data, visto che stavolta si tratta di un mercoledì e non di un sabato, con le aziende che hanno più impegni e meno disponibilità di mezzi. E poi la carenza degli autisti e le esigenze delle varie compagnie, che stanno rendendo sempre più difficile trovare i pullman. Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina. Contro il Napoli eravamo 18mila, stavolta possiamo fare meglio”.