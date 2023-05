De Sinopoli: “Per la finale si va verso l’apertura del Franchi. A Praga anche senza biglietto per sostenere la squadra”

A Radio Toscana il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli ha affrontato alcuni temi legati alla finale di Conference League della Fiorentina: “La storia del maxi schermo al Franchi parrebbe poter andare in porto, anche se poi bisognerà capire come gestire gli accessi allo stadio. Non si potranno aprire semplicemente le porte, l’ingresso dei tifosi dovrà essere controllato ai tornelli e quindi servirà un biglietto”.

E poi su Praga ha aggiunto: “Qualcuno proverà a venire senza biglietto, la chiamata del tifo organizzato in questo senso serve per far sentire alla squadra la vicinanza dei tifosi. Praga è una bella città e ci saranno delle fan zone per chi non ha il biglietto dello stadio, con l’occasione si potrebbe anche fare una vacanza di qualche giorno visto il periodo”.