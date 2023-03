De Sinopoli: “Scelta dello stadio da prendere insieme ai tifosi. Il rischio è di giocare in città non amiche, sarebbe ingestibile”

A La Nazione ha parlato il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli, interpellato sulla vicenda stadio dopo l’annuncio del fatto che la Fiorentina giocherà due anni lontana dal Franchi. Queste le sue parole: “Nessuno ci ha ancora interpellato sull’argomento e penso invece che il tutto dovrebbe essere valutato insieme ai tifosi che poi si muoveranno. Non è come il 1990, il confronto non regge. C’è il rischio di dover fare 150 km di lunedì sera per vedere una partita di cartello della Fiorentina in casa.

Poi un altro rischio è finire a giocare in città dove i tifosi locali non siano propriamente amici. Nessuno lo è, nemmeno a Modena. Men che meno a Ferrara o a La Spezia. Se tutte le volte dobbiamo rischiare di avere attriti diventa ingestibile. Per questo il tifo organizzato va interpellato. Possiamo esporre le nostre problematiche, sempre che a qualcuno interessino”.