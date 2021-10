De Sinopoli: “Vi racconto cos’è successo a fine partita. Venuti non può fare il tifoso: se continua così, i fischi per Vlahovic sono una logica conseguenza”

Il presidente dell’ATF, Federico De Sinopoli, ha parlato di quanto successo al termine di Fiorentina-Venezia a Lady Radio.

Ecco il suo racconto: “Una porzione di giocatori è venuta sotto il settore ospiti del Venezia. Per tutta la partita il tifo ha supportato la squadra e al termine, una parte di tifosi ha esternato il suo pensiero nei confronti di Vlahovic. Quando il serbo è andato via, Venuti si è rivolto al pubblico chiedendo calma. Tutti dovrebbero fare il proprio mestiere, il terzino viola o chi per lui non può parlare da tifoso perché il pubblico è l’unico che ci rimette. Il problema legato a Vlahovic sono le prestazioni: se sono quelle di ieri, i fischi sono una logica conseguenza. Se invece dovesse segnare con continuità, allora tutto potrebbe cambiare”.