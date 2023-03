De Sisti: “A Firenze capii subito che non sarebbe stata un’avventura. L’unico limite della mia Fiorentina…”

A Lady Radio ha parlato Giancarlo Sisti, ex centrocampista della Fiorentina che oggi compie 80 anni. Questo il suo ricordo dell’esperienza in viola:

“A Firenze mi accolsero come un re. Dopo l’esordio mi ricordo che il presidente mi invitò a cena con dei suoi amici industriali, mi presentò come fossi un quadro. Capii fin da subito che alla Fiorentina non sarebbe stata solo un’avventura. Provai emozioni forti. Quella squadra giocava bene e divertiva, il nostro grande limite fu il fatto che non raggiungemmo i risultati. Io, poi, fui frenato da quell’ascesso cerebrale”