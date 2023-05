De Sisti: “Lo spirito critico dei fiorentini è naturale ed è una ricchezza. Il successo esprime la salute dell’ambiente: la Fiorentina può vincere contro chiunque”

Storica bandiera della Fiorentina, Giancarlo De Sisti ha parlato ad Il Brivido Sportivo in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter.

Ecco le parole di ‘Picchio’ sulla sfida dell’Olimpico ma non solo: “La Fiorentina può vincere contro chiunque, anche se l’Inter ha uno dei migliori organici d’Italia. Vedo uno scenario aperto a tutti i risultati. Più che la somma della qualità, in campo ciò che indirizza la partita è la somma delle prestazioni. Quando nel 1966 vincemmo contro il Catanzaro non giocammo benissimo, ma alla fine portammo a casa il trofeo e questo è ciò che interessa alla storia”.

“Nella partita secca può succedere di tutto. Il Catanzaro aveva qualche buon giocatore e non c’erano differenze abissali tra le categorie. Non ci aspettavamo i supplementari e la consapevolezza della nostra forza anziché in un volano si trasformò in un freno per la prestazione. Per loro era la partita della vita, e rischiammo di non vincere per la paura di farlo. Il gap tecnico alla fine ci premiò, grazie ad Hamrin e Bertini. Lo spirito critico dei fiorentini è naturale ed è una ricchezza. Il successo è un’espressione di salute dell’ambiente, di cui la squadra è una parte”.