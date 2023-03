De Sisti ricorda i leggendari tempi della Fiorentina yé-yé: “Non immaginavo che a Firenze avrei trovato il paradiso”

L’ex calciatore e leggenda della Fiorentina Giancarlo De Sisti, oggi, è pronto a festeggiare i suoi 80 anni (il compleanno è domani, lunedì 13 marzo). Per l’occasione, ha rilasciato un’intervista a La Nazione, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera e sottolineando il forte legame con la Viola: “Ho saputo da un giornale che sarei dovuto andar via dalla Roma. Ci rimasi molto male, ma non immaginavo che a Firenze avrei trovato il paradiso“.

E aggiunge: “Ricordo un’accoglienza favolosa, la città mi ha sempre trattato con grande affetto. Indimenticabile il ricordo di quel magico Scudetto nel 1969. Eravamo una squadra sbarazzina, con quel pizzico di imprevedibilità che è tipica del giovane”.