De Zerbi: “Con la Fiorentina punto importantissimo: viola in difficoltà ma con rosa di qualità”

Questo pomeriggio l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, ha parlato ai microfoni di SassuoloChannel per introdurre la partita di domani. Il tecnico neroverdi ha parlato anche ella sfida di mercoledì contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Quello di mercoledì contro i viola è un punto importante, che vale un punto ma un punto che è fatto contro una squadra che sta attraversando un momento particolare ma con giocatori di grande qualità. E’ un punto importante ottenuto con la nostra identità, è tornato il Sassuolo che abbiamo conosciuto in questi anni, ci sono tante cose importanti che dovevamo ritrovare e ora si tratta di dare continuità contro la squadra che è in testa con merito dall’inizio del campionato. Cosa fare con Ibrahimovic? E’ un campione a 40 anni e lo ha dimostrato, forse uno dei pochissimi che abbiamo in Italia, è meglio che non ci sia sicuramente. Ma il Milan ha altri giocatori forti, dal portiere fino all’attacco. Sono la seconda o terza miglior difesa, secondo miglior attacco: hanno tutto, però non è che vogliamo entrare per passarci la domenica pomeriggio, vogliamo cercare di vincere giocando come a Firenze e per mantenere anche noi questa striscia positiva perché nel 2020 abbiamo perso poche volte, abbiamo fatto tanti punti, stiamo crescendo, stiamo rimettendo tutti i giocatori al centro dell’idea, del progetto, perché sono tutti protagonisti, anche domani giocheranno tanti che non hanno giocato a Firenze e anche noi arriviamo con entusiasmo alla gara di domani”.

0 0 vote Article Rating