De Zerbi: “In Italia ci sono tanti allenatori in rampa di lancio, Aquilani diventerà un tecnico di alto livello”

Dopo essersi affermato in Italia e allo Shakhtar, Roberto De Zerbi è emigrato al Brighton, dove sta trascinando i suoi in zona europea. A La Gazzetta dello Sport, il tecnico bresciano ha parlato dei nuovi tecnici italiani, tirando in ballo anche Alberto Aquilani:

“Penso che ci siano tanti allenatori giovani in rampa di lancio. Zanetti dell’Empoli è molto bravo, oppure qualcuno che è indietro come livello ma secondo me diventerà un allenatore importante: Aquilani, che sta allenando la Primavera della Fiorentina“.