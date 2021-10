L’accelerazione come punto di forza fondamentale.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato di questa caratteristica l’ex allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, citando anche un calciatore della Fiorentina: “E’ il motore della cilindrata che farà sempre la differenza. Intendo le caratteristiche dei giocatori, lo strappo. In Italia la qualità dell’accelerazione ce l’hanno calciatori come Berardi, Castrovilli, Djuricic, Boga, Felipe Anderson, Mkhitaryan. Ce l’ha Zaniolo”.