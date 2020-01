De Zerbi lascia Duncan a casa e la Fiorentina resta alla finestra

Dopo le parole di quest’oggi in conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, quando il tecnico neroverdi ha lasciato trapelare la volontà di Duncan di lasciare Sassuolo, nel pomeriggio potrebbe essere arrivato un altro segnale che va verso una cessione del ghanese.

Infatti, in vista della sfida di domani alle ore 12.30 del Sassuolo contro l’Udinese, De Zerbi ha diramato la lista dei convocati e Duncan non convocato, a causa dell’infortunio subito la scorsa settimana, non si trasferirà ad Udine con la squadra. Daniele Pradè da tempo pensa al mediano neroverdi per puntellare il centrocampo viola in vista del 2020, e chissà se proprio in questa finestra di mercato la trattativa non si possa definitivamente sbloccare. Sicuramente il pressing viola sul ghanese resta, chi sa se in futuro ci saranno sicuramente novità in merito.