Decaro: “Grave dietrofront della Commissione Europea sui progetti di Venezia e Firenze”

“Abbiamo appreso con sbigottimento le notizie diffuse da Palazzo Chigi circa l’esito dell’incontro con la Commissione europea sui progetti del Pnrr. Non c’è alcuna motivazione possibile che possa giustificare la valutazione negativa dei progetti dei Comuni e delle Città metropolitane di Firenze e di Venezia che rientrano nei Piani urbani integrati”. Lo dichiara il presidente dell’Anci, Antonio Decaro.

E ancora: “Non comprendiamo la ratio di questo dietrofront della Commissione, dopo che era stata già valutata la piena ammissibilità del finanziamento di due progetti strategici e di grande utilità per i cittadini di quei territori. Ci auguriamo che la Commissione europea, nella sua interlocuzione con il governo italiano, voglia quanto prima rivedere la propria posizione.

“Attenzione – conclude il presidente dell’Anci – che se si definanziano progetti come questi, peraltro con gare aperte e aggiudicazioni in corso, i sindaci non potranno restare in silenzio: non esiteremo a difendere queste scelte davanti ai cittadini”.