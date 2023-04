Decaro: “Molto rammarico per lo stop ai finanziamenti. Adesso ci aspettiamo un aiuto dal governo”

Poco fa è arrivato anche il commento del presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Antonio Decaro sulla decisione da parte di Bruxelles di fermare i fondi per progetti del Bosco dello Sport di Venezia e della riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze. Queste le sue dichiarazioni:

“Condivido il rammarico e lo stupore dei sindaci di Firenze e Venezia per la decisione assunta dalla Commissione europea avversa al finanziamento con fondi Pnrr di due progetti che erano stati considerati corrispondenti ai requisiti del Piano e soprattutto utili ai cittadini. A questo punto ci aspettiamo che il governo trovi la strada e le risorse per realizzare queste opere. La cosa più importante è che vengano garantiti la continuità delle procedure che erano in corso e il rispetto delle obbligazioni che erano già state assunte. Non possiamo assolutamente rischiare di compromettere questi progetti e il loro valore per le comunità”.