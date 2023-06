Decisa la data dell’inizio del ritiro. Una settimana extra di vacanze per quattro

La Fiorentina comincerà il proprio ritiro precampionato il 12 luglio prossimo. La prima fase com’è noto, verrà effettuata al nuovo Viola Park di Bagno a Ripoli.

Non ci saranno per tutti i giocatori gigliati perché chi è stato impegnato con le nazionali si unirà al gruppo una settimana dopo. Nella fattispecie parliamo di Gonzalez, Milenkovic, Kouame e Amrabat che sono stati impegnati rispettivamente con Argentina, Serbia, Costa d’Avorio e Marocco (anche se Amrabat per una sola gara prima di aver lasciato il ritiro).

Tutto questo ovviamente al netto di alcune manovre di mercato. Il riferimento in questo caso va ancora ad Amrabat che è in uscita con destinazione ancora da trovare.