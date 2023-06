Decisione, tempismo e nessun ridimensionamento: così la Fiorentina ha scacciato il pressing del Napoli su Italiano. E quel piccolo spiraglio d’Europa…

Checché ne dica De Laurentiis, tra le idee del patron azzurro Vincenzo Italiano c’era eccome. Non l’unico candidato ma uno dei papabili per quanto riguarda il panorama nostrano. La Fiorentina però non ha lasciato alcun margine di dubbio o trattativa al suo tecnico, prendendo subito le redini della situazione in mano, appena tornati da Praga. Così, scrive La Nazione, la società viola ha convinto e rassicurato il suo tecnico, che comunque non ha mai pensato di guardarsi intorno anche perché a quanto pare all’orizzonte non c’è alcun ridimensionamento. E poi c’è sempre quello spiraglio europeo che magari potrebbe riaprirsi qualora la Uefa sanzionasse la Juve… lì allora ci sarebbe davvero modo di dare continuità anche nel cammino continentale.