Deciso il futuro di un fantasista della Fiorentina: ecco la scelta su Saponara

La Fiorentina nella prossima stagione ripartirà da Vincenzo Italiano, ma non da Riccardo Saponara. Nonostante piaccia molto all’allenatore della Viola, il fantasista che ha il contratto in scadenza non verrà rinnovato, secondo quanto appreso dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La dirigenza viola dovrà quindi andare alla ricerca sul mercato di un nuovo esterno d’attacco. Tanti nomi sono già stati fatti sinora, compreso quello di Riccardo Orsolini del Bologna, per il quale i felsinei però chiedono minimo 20 milioni di euro.