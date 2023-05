Defaticante per i titolari di Torino e partitella tra chi non ha giocato ieri. Anche Nardella presente allo stadio – FOTO FN

E’ in corso in questo momento l’allenamento a porte aperte della Fiorentina in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo una prima fase di riscaldamento, con percorso a ostacoli leggero, i giocatori che ieri sono rimasti in panchina hanno partecipato a un torello mentre chi è sceso in campo a Torino ha svolto una corsetta defaticante. Successivamente questi ultimi sono rientrati negli spogliatoi, mentre gli altri hanno svolto una partitella a metà campo. Da segnalare anche la presenza al Franchi del Sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le foto realizzate da Fiorentinanews.com: