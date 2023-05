Degen: “La Fiorentina è molto più avanti di noi in termini di budget. Non ci hanno rubato nulla andando in finale, ma i rigori…”

Nel post post partita di Basilea-Fiorentina, ha parlato anche David Degen, presidente e maggior singolo azionista del club svizzero. Queste le sue parole dopo l’eliminazione dalla Conference League per mano dei viola: “Ero molto nervoso durate la partita. Volevamo davvero raggiungere la finale. Ma la Fiorentina è un avversario che è molto più avanti di noi in termini di budget e che di certo non ci hanno rubato nulla andando in finale. Sono orgoglioso della squadra, fa male, perché ai rigori con Marwin (Hitz ndr) in porta, potevamo giocarcela tranquillamente”

E sul futuro della società: “Se otteniamo nove punti in campionato, ci sono buone probabilità che finiremo terzi o quarti. Per quanto sia difficile per loro in questo momento, i giocatori devono riunirsi e concentrarsi sul campionato”.