Degen tuona con i suoi giocatori: “Tre vittorie nelle ultime tre partite di campionato, questa è la nostra priorità. Ho un problema con l’atteggiamento di qualcuno”

Il presidente del Basilea, David Degen, è letteralmente terrorizzato dalla prospettiva che la sua squadra non faccia le coppe la prossima stagione. La situazione in campionato dei prossimi avversari della Fiorentina non è affatto rosea in questo senso e il 6-1 subito dal campo del San Gallo non è stato certo digerito dalla dirigenza rossoblu.

Recentemente Degen ha detto che “il 2023 sarà l’anno finanziariamente più difficile nella storia del club”. I conti non tornano e il numero uno del Basilea è tornato a tuonare sull’argomento. “Il campionato è la competizione più importante e la nostra priorità attuale – ha detto – Le coppe sono solo una bella aggiunta”.

E poi: “Penso anche che i giocatori abbiano capito le mie parole. Ma a San Gallo qualcuno probabilmente le ha ignorate. Abbiamo fatto nove cambi rispetto alla partita di tre giorni prima a Firenze. E poi si sono comportati così. Ho un problema con l’atteggiamento dei giocatori che sono nuovi nell’undici titolare. Può darsi che i giovani giocatori stranieri preferiscano la vetrina della coppa europea alla vita di tutti i giorni in campionato. Ma la cosa più importante per noi sono tre vittorie nelle ultime tre partite di campionato“.