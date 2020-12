Dei: “Sul tema stadio della Fiorentina sembra di essere tornati ai tempi dei Guelfi e Ghibellini. Con equilibrio si può trovare una soluzione per conservare e riqualificare il ‘Franchi'”

Il Magnifico Rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei commenta a Controradio gli argomenti legati al nuovo stadio della Fiorentina: “Ritengo che il tema dello stadio della Fiorentina sia vissuto un po’ una contrapposizione come tra Guelfi e Ghibellini. A voler conservare l’esistente ci sono i conservatori perché è come un museo e dall’altra parte i rinnovatori senza scrupoli per i quali si può andare tranquillamente con le ruspe. Io suppongo che se noi continuiamo su questa strada non si va da nessuna parte”.

Quindi quale è una possibile soluzione? “Ritengo che con l’innovazione tecnologica, un livello di progresso nel campo della forse si può trovare la terza via. Si può riqualificare l’esistente, anche perché senza fare interventi importanti va in demolizione in maniera spontanea. Se c’è la volontà politica e scientifica si può trovare un equilibrio a mio modo di vedere tra la conservazione, la manutenzione e la riqualificazione anche in relazione a nuove funzionalità e esigenze”.