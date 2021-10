Del Genio: “Italiano è l’allenatore che più volte fa fare il retropassaggio al portiere per far iniziare l’azione. Contro il Napoli questo è rischioso”

Paolo Del Genio, giornalista e inviato di Radio Kiss Kiss per il Napoli, esprime nel corso della trasmissione Radio Goal alcuni pareri sul gioco della Fiorentina e sul tecnico Vincenzo Italiano: “Italiano fa più o meno fa la stessa cosa che faceva con lo Spezia, pressa alto aggressivo e comincia l’azione dal basso. E’ forse l’allenatore in Italia che più volte fa fare il retropassaggio al portiere per far iniziare l’azione pulita”

Poi ha commentato: “Contro il Napoli questa difesa molto alta potrebbe essere un problema con Osimhen e Lozano”.