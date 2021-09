Delio Rossi: “Ci sono sei o sette squadre superiori alla Fiorentina. Difficilmente i viola andranno oltre l’ottavo posto”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a Radio Sportiva dando la sua opinione sulla squadra di Vincenzo Italiano: “I viola al momento hanno 6/7 squadre che sono loro superiori. Non penso possano andare oltre un ottavo posto in classifica. Però il campionato è appena iniziato, può sempre capitare che una delle big fallisca permettendo quindi alla Fiorentina di prenderne il posto in zona Europa“.