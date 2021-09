L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, è stato intervistato dal Corriere di Bergamo a proposito di un altro ex viola, ora punta di diamante dell’Atalanta, Josip Ilicic: “A Palermo Ilicic era convinto che per rendere al massimo la domenica bastasse impegnarsi solo a metà durante gli allenamenti. Cercavo di fargli intendere che fosse il contrario. Era timido e introverso. Doveva trovare Gasperini per trovare la continuità”.