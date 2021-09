Delio Rossi: “La Fiorentina mi intriga. Vlahovic? Si alzi il target per non perderlo in futuro”

Il doppio ex allenatore di Fiorentina e Atalanta, Delio Rossi, ha parlato al Corriere Fiorentino a pochi giorni dalla trasferta di Bergamo, in programma sabato alle 20:45.

Queste le sue parole: “La squadra di Italiano mi intriga, il tecnico è giovane e sta provando a giocare un certo calcio, ma serve tempo. A Bergamo può stupire, non appena c’è spazio la Fiorentina deve ripartire in contropiede perché qualcosa dietro rischiano sempre. Ancora otto squadre davanti ai viola. Vlahovic? Sono contento che sia rimasto, ma il club deve alzare il target se non vuole perderlo in futuro”.