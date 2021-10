Delio Rossi: “Vlahovic ora deve dare il massimo, ma a gennaio va sostituito. Anche con un giocatore meno forte”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a TMW Radio di Dusan Vlahovic: “Il ragazzo ha fatto una scelta avendo ancora due anni di contratto, in una piazza che lo ha aspettato. Vlahovic deve tanto alla Fiorentina e deve comportarsi da giocatore importante finché sarà a Firenze. In queste situazioni cercherei di arrivare a gennaio e sostituirlo anche con un giocatore meno bravo, sarebbe meglio per lui e per la Fiorentina”.

E poi su Italiano ha aggiunto: “È l’allenatore giovane che più si sta mettendo in luce, con grandissimi meriti. Ha portato un certo tipo di calcio, delle idee. La bravura di un allenatore è riuscire poi a metterle in pratica”.