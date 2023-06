Dell’Oglio: “Stasera conterà molto l’emotività poiché le due squadre partono alla pari. Nel ’90 la Juventus fu aiutata dall’esterno, ci fosse stato il Var…”

L’ex Fiorentina Antonio Dell’Oglio è intervenuto a Radio Sportiva per dire la sua sulla finale di stasera che attende la squadra di Italiano contro il West Ham e ricordando anche quella del ’90 persa contro la Juventus in Coppa Uefa:

“Stasera è secca, sarà importante l’aspetto emotivo. Mio figlio è già a Praga. Le due squadre partono alla pari. Noi avevamo 2 campioni nel 1990: Baggio e Dunga. Qui invece sono tutti importanti secondo me”.

Poi c’è spazio anche per il ricordo: “Nel ’90 c’era il grande desiderio di vincere. La Juventus non ci mise tanto in difficoltà, ma fu aiutata da fattori esterni. Stamani ero emozionato a vedere tutti i ricordi di noi ragazzi di quell’annata. La partita che ricordo di più è quella contro il Werder Brema, che ci dette la possibilità di vivere un sogno. Ci fosse stato il Var a quei tempi il risultato sarebbe stato diverso“.