“Demolire, sennò Commisso scappa”. “No, restaurare”. Il Franchi spacca il fronte PD-IV

La casa attuale della Fiorentina, ovvero il Franchi, fa litigare il PD e Italia Viva, la forza politica che fa capo a Matteo Renzi.

Il no alla demolizione dello stadio e la semplice restaurazione (o restyling per dirla all’inglese), posizione per altro ribadita nelle ultime ore dal presidente della Regione, Eugenio Giani, rischiano di “far scappare Commisso“. E’ questa la preoccupazione che viene espressa dall’onorevole Gabriele Toccafondi sul Corriere Fiorentino.

“Ci vuole equilibrio” sottolinea il presidente della commissione Sport di Palazzo Vecchio, Fabio Giorgetti, anche lui del PD.