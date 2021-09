Designato l’arbitro di Udinese-Fiorentina: due precedenti con la Viola

Sono uscite le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A, che vedrà la Fiorentina di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese domenica pomeriggio (ore 15). Il direttore di gara sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, mentre i due assistenti saranno Bresmes e Avolos. Colombo il quarto uomo, mentre Pairetto e Tolfo saranno rispettivamente il Var e l’Avar.

Due precedenti per la Fiorentina con Ghersini: il 3-0 (a segno Pjaca, Milenkovic e Chiesa) contro la Spal del settembre 2018 e la sconfitta interna per 0-1 del novembre 2020 contro il Benevento. Diciassette, in totale, le partite arbitrate da Ghersini in Serie A: sei volte ha vinto la squadra di casa, sette quella in trasferta e in quattro occasioni le gare sono terminate in parità.