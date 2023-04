Desolati: “Commisso merita un trofeo per la bontà del lavoro fatto, investito tanto sul piano materiale ed umano. Le regole di Mazzoni e gli assist di Antognoni, su Cabral dico che…”

Claudio Desolati ha vinto la Coppa Italia con la Fiorentina nel 1975, al termine di una stupenda cavalcata che vide la squadra viola superare nel girone di semifinale Napoli, Roma e Torino prima di battere il Milan nella finalissima.

L’ex attaccante viola ripercorre ad Il Brivido Sportivo il cammino che portò la Fiorentina a trionfare soffermandosi poi sul percorso attuale del gruppo di mister Italiano. Ecco le sue parole: “Era un sogno pensare di poter vincere, invece con volontà e spirito di sacrificio ci siamo riusciti davvero. Abbiamo regalato una grande gioia ai tifosi. Ricordo i gol decisivi che segnai contro Napoli e Roma. Sono stati gol belli, Antognoni sapeva già dove mettermi la palla e mi aiutò a segnare. Non era facile all’epoca perchè avevi sempre uno stopper alle calcagna”.

“Mister Mario Mazzoni per noi era un secondo babbo, un punto di riferimento. Dovevamo però rispettare le regole: andare a letto alle 22:30, altrimenti il giorno dopo non giocavi. Nessuno apriva bocca, in segno di rispetto per la squadra ed il pubblico. La Cremonese è un’ottima squadra ma la classifica in campionato fa capire la differenza con la Fiorentina. Il gruppo viola oggi è solido ed ha una mentalità vincente trasmessa dall’allenatore. Non può e non deve aver paura della Cremonese. L’importante sarà non prenderla sotto gamba”.

“Cabral? Lo vedo molto presente in campo, vorrebbe far sempre gol e si arrabbia anche. Fa di tutto per portare a casa il risultato ed è cresciuto molto. E’ uno che ci prova e fa bene, oggi si tira troppo poco in porta. Firenze merita un trofeo, soprattutto se lo meriterebbero i tifosi viola ed il Presidente Commisso che ha investito tanto in questa Fiorentina. Non soltanto a livello materiale, ma anche umano. Si vede che tiene moltissimo alla squadra e bisogna riconoscere la bontà del lavoro fatto”.