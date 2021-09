Deulofeu: “Non possiamo uscire dal campo lasciando una vittoria simile alla Fiorentina. Rigore? Contatto veniale”

E’ un Gerard Deulofeu deluso quello che parla al termine della gara persa dall’Udinese contro la Fiorentina: “Non possiamo buttare il primo tempo come abbiamo fatto a Roma e come abbiamo fatto oggi – ha detto a Udinese TV – non possiamo uscire dal campo lasciando una vittoria simile ai viola”.

Sul rigore concesso alla squadra gigliata, Deulofeu ha detto: “Ancora non l’ho visto ma ho subito detto all’arbitro che penso che il contatto fosse veniale. In ogni caso non abbiamo scuse”.