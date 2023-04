Di Biagio: “Alla Fiorentina non mancano mai i principi di Italiano. Mandragora senza infortuni sarebbe stato sempre in Nazionale”

L’allenatore Gigi Di Biagio ha parlato a Radio Bruno del periodo che sta vivendo la Fiorentina di Italiano, in un finale di stagione che vede i viola lottare su tre diversi fronti: “La Fiorentina è una squadra che non manca quasi mai dei principi di Italiano, è sempre bella da veder giocare. Attaccano molto e si espongono a rischi, senza lettura di un centro tipo in difesa può succedere quello che abbiamo visto domenica a Monza.

L’allenatore viola è stato bravo a coinvolgere tutti. Il campionato, nonostante un inizio zoppicante, rimane di alto livello. Dodo? Lui è un terzino moderno, corre e attacca tanto, mi piace. Ovvio che in difesa deve migliorare qualcosa. Stravedo per Mandragora, che senza infortuni sono convinto sarebbe stato fisso in Nazionale maggiore. Lì in mezzo Italiano può scegliere chi vuole, sono tutti giocatori di alto livello”.