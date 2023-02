Di Biagio distrugge Zaniolo: “Adesso tutti mi danno ragione: è un cerebroleso, non capisce un ca***”

Luigi Di Biagio, ex tecnico della Nazionale U21, oggi opinionista televisivo, si è espresso duramente nei confronti di un ex giocatore delle Giovanili della Fiorentina, che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé. Ci stiamo riferendo a Nicolò Zaniolo, cacciato dalla Roma, da ieri nuovo giocatore del Galatasaray.

Ebbene, Di Biagio, che aveva avuto Zaniolo proprio in Under 21 non si è risparmiato nel descrivere l’ormai ex giallorosso “un cerebroleso, che non capisce un ca***”. In un audio di WhatsApp che sta circolando nelle ultime ore, Di Biagio afferma: “L’ho mandato via dall’U21, spedito in tribuna, sperando di prenderlo in tempo. Ora tutti a dirmi ‘Avevi ragione’, ma questo è un problema grande, ne va della sua vita. Non capisce un ca***”.