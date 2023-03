Di Biagio: “Italiano ha creato una doppia Fiorentina col turnover continuo ed i risultati gli danno ragione. La squadra viola gioca un gran calcio, soprattutto in Europa”

Ex calciatore anche dell’Inter ed ora allenatore, Luigi Di Biagio, è tra i presenti all’evento della ‘Digital Cup’. L’ex tecnico dell’Italia Under 21 ha parlato anche di Fiorentina, dell’imminente sfida con l‘Inter ma non solo.

Ecco cosa ha detto a Fiorentinanews.com: “La Fiorentina sta giocando un grandissimo calcio soprattutto in Europa. Anche perché in campo internazionale se non si riesce ad esprimersi in un certo modo è difficile andare avanti. Ciò che sta facendo Italiano è sotto gli occhi di tutti. Ha creato una doppia squadra col turnover continuo ma i risultati gli stanno dando ragione. La squadra si è ripresa molto bene dopo essere andata in crisi. Penso che il percorso intrapreso dalla Fiorentina sia quello corretto”.

E ancora: “Inter-Fiorentina? Per quanto riguarda l’Inter gli attaccanti potrebbero fare la differenza. Per la Fiorentina la chiave è il gioco, i ragazzi si divertono e stanno bene fisicamente. L’Inter è più cinica, la Fiorentina più propositiva. Italiano-Zeman? Il coraggio del mister viola, a Firenze e non solo, lo ha fatto crescere e lo ha reso uno degli allenatori più promettenti del calcio italiano.