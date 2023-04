Di Biagio, Zaniolo e una precisazione dovuta

In queste ore ci è arrivata una segnalazione in merito ad una notizia che Fiorentinanews.com ha pubblicato lo scorso 9 febbraio 2023.

All’interno di questa venivano riportate alcune parole pronunciate dell’ex tecnico della nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, riferite tramite WhatsApp in un audio inviato ad un suo interlocutore non specificato.

Nell’articolo, specie nel titolo, le parole impiegate lasciavano intendere che fosse certo il riferimento delle parole di Di Biagio al giocatore Nicolò Zaniolo, che il Tecnico ha avuto a disposizione durante la sua esperienza azzurra.

Tuttavia, sebbene diverse circostanze di fatto rendessero (e rendano a tutt’oggi) molto probabile siffatta circostanza, dati anche i precedenti che c’erano stati tra i due, come riscontrati problemi disciplinari che avevano fatto arrabbiare il selezionatore, va dato atto che il nome del giocatore non viene mai esplicitato nell’audio.

Pertanto, nonostante lo stesso Di Biagio, a fronte del fatto che tutte le testate italiane hanno riportato la notizia esattamente come ha fatto Fiorentinanews, non abbia mai smentito la veridicità dell’audio, né che il soggetto al quale si riferiva fosse proprio l’ex giallorosso, la Redazione intende rettificare quanto scritto in precedenza, ad onor del vero, e, nella persona del Direttore Responsabile, significa scuse formali a Luigi Di Biagio, nel caso in cui si sia sentito offeso dalla notizia, precisando di non avere mai messo in discussione la sua onorabilità.