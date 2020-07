Di Canio: “De Rossi alla Fiorentina? Sarebbe la mossa di una società alla frutta”

Ha fatto molto scalpore a Firenze e dintorni la notizia di un possibile arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina. Nonostante il comunicato di smentita della società viola (LEGGI QUI), il tema è stato discusso anche a Sky Sport. Ed è arrivato anche il commento di Paolo Di Canio, che ha dato la sua lettura di questa vicenda: “Sarebbe la mossa di una società alla frutta. In questo momento non ci si può attaccare al romanismo e ai sentimenti giusto per finire il campionato”.

