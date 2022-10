Di Chiara: “Alla Fiorentina mancano i gol di Vlahovic: troppe scommesse in fase di mercato”

Questo pomeriggio l’ex difensore di Fiorentina e Lecce Alberto dD Chiara, durante un collegamento per il Pentasport, ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti della sfida di lunedì tra le sue due ex squadre. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono dell’idea che sia ancora troppo presto per trarre conclusioni su questa stagione, indipendentemente da quello che sarà il risultato di Lunedi. Ovviamente sarà comunque importante per la Fiorentina di Italiano fare risultato per riuscire a trovare continuità. Il Lecce è una neopromossa, forse poteva avere anche qualche punto in più, ma sta comunque facendo il suo campionato. Al contrario è la Fiorentina che sta sorprendendo in modo negativo: la squadra viola non è riuscita a risolvere i problemi del gol che con il tempo sono diventati cronici. In fase di calciomercato forse è stato scelto di putare su alcune scommesse che finora non hanno reso. Sicuramente servirà trovare una svolta contro il Lecce, squadra che sicuramente avrà molto meno da perdere dei viola”.

Ha poi parlato del tecnico: “Italiano adesso ha il compito di far ritrovare la propria anima alla sua squadra, proprio come ha fatto lo scorso anno. L’ho ripetuto molte volte: i risultati della passata stagione sono stati raggiunti anche soprattutto ai tanti gol di Dusan Vlahovic. Credo sia questa la cosa che manca maggiormente a questa squadra in questo inizio di stagione. E’ ovvio che nelle ultime due partite si sono visti dei progressi, ma si trattava comunque di un doppio scontro contro gli Hearts: una squadra tutt’altro che irresistibile. E’ sempre difficile vincere ma non può certo essere questo un esame decisivo”.