Di Chiara: “Cerofolini? Ottimo contro la Roma, ma per il prossimo anno andrà affrontato il tema portiere”

L'ex calciatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Italia7 del momento in casa Viola:



“Speriamo che la vittoria contro la Roma sia di buon auspicio per la finale di Conference League. Contro il West Ham bisognerà stare molto attenti alla linea difensiva per evitare imbucate pericolose. Dovremo limitare gli errori difensivi, perché tanto poi qualcosa riusciamo a creare. Cerofolini ha fatto un’ottima partita contro la Roma, in vista del prossimo anno andrà affrontato il tema portiere“.

Infine: “In generale va rinforzata la spina dorsale della squadra, ma prima bisogna capire come finisce l’annata e se l’anno prossimo ci sarà da giocare anche l’Europa League oltre al campionato”.