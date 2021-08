Di Chiara: “Con la Fiorentina non puoi permetterti di difendere alto e prendere tanti gol. Torreira? Se ne parla da anni, ormai me lo aspetto invecchiato”

A Lady Radio l’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha commentato la partita di ieri contro la Roma: “La Fiorentina ha tenuto campo per circa 70 minuti, nonostante tutto, poi ci sono state delle lacune. La linea difensiva in questi casi deve avere un tempismo perfetto, altrimenti ti infilano. Con lo Spezia prendere tanti gol e rischiare così andava bene, con la Fiorentina è più difficile scendere a patti con questa idea”.

E poi ha aggiunto: “Di Torreira si parla da anni, ora me lo aspetto anche invecchiato… Non è Pjanic, ma non è neanche Pulgar, con il dovuto rispetto. Io sono sempre a favore dell’idea di lanciare i giovani: Maleh si è impegnato molto, la scelta di preferirlo a Castrovilli a mio parere è stata di carattere tecnico. Credo che fare punti adesso sia fondamentale, lo ha detto anche Italiano ieri. Servono altri acquisti perché la rosa attuale lascia il tempo che trova”.