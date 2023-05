Di Chiara: “Credo molto nell’impresa della Fiorentina, il risultato è ribaltabile. Dodô è un attaccante aggiunto”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Bruno Toscana a poche ore dalla semifinale di ritorno di Conference League contro il Basilea: “Ogni partita è difficile, specialmente se vieni da un risultato non positivo. Però è ribaltabile: la Fiorentina può vincerla. Rimane il discorso dell’atteggiamento, serve consapevolezza e non presunzione. Credo molto nella possibilità di fare un’impresa in Svizzera”.

E aggiunge: “Bisogna cercare di gestire tutti i 90 minuti con equilibrio, perché con la tua classifica difesa alta potresti avvantaggiare l’attacco del Basilea. Quando le partite pesano così tanto, poi, bisogna cercare di rimanere tranquilli e continuare a giocare come sempre. Questo è importante per un giocatore”

Su Dodô: “I terzini di spinta, nei momenti giusti, possono diventare centrocampisti o attaccanti aggiunti. Il brasiliano ha strappi incredibili, grazie alle sue doti fisiche, ed è difficilissimo da saltare. Può essere un grande aiuto anche per Gonzalez, che speriamo tiri fuori le sue grandi qualità nel momento opportuna”.