Di Chiara: “Gonzalez ha avuto una reazione eccessiva. La Fiorentina ha un entusiasmo nuovo. Italiano ha sbagliato solo il secondo tempo contro l’Inter, vediamo d’ora in poi…”

L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a TMW Radio subito dopo la sconfitta interna della squadra di Italiano contro l’Inter: “Gonzalez ha avuto una reazione eccessiva che non mi è piaciuta. Solitamente l’arbitro fa finta di non vedere, stavolta però ha deciso di punirlo e la Fiorentina è rimasta in dieci così facendo”.

Poi ha aggiunto: “Quel che mi piace è che questa squadra adesso ha un entusiasmo nuovo. Ha mollato dopo i primi minuti del secondo tempo, ma nel complesso la prestazione c’è stata. Italiano fino ad ora ha sbagliato solo il secondo tempo di stasera. Vediamo da qui in poi come si comporterà”.