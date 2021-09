Di Chiara: “Il fatto che Vlahovic non si sia visto molto contro il Genoa un segnale importante perché vuol dire che la formazione viola non dipende da un giocatore soltanto”

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara esprime la sua opinione sulla squadra viola a TMW dopo la gara vinta a Genova: “La Fiorentina sembra aver trovato l’allenatore giusto. Vedo una Fiorentina spavalda, con ritmo incessante. Erano due anni che non la vedevo così. Ci poteva essere la paura che con Italiano la squadra arretrasse nel secondo tempo, ma non è così. La Fiorentina ha dominato dall’inizio alla fine, anche con cambi importanti.

E su Vlahovic aggiunge: “Vlahovic non si è visto molto, ma è un segnale importante perché vuol dire che la formazione viola non dipende da un giocatore solo. C’è stata anche un po’ di fortuna che di solito la Fiorentina non ha. Le risposte le dà il campo, oggi a Italiano non si può rimproverare nulla. Come dice lui, non è scontato nulla.

Sui giocatori utlizzati dal tecnico Italiano: “Gioca chi è più in condizione, Italiano sta dando sicurezza anche ai sostituti e questo è importante. Con il Genoa non era una partita scontata come si poteva pensare”.