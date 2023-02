Di Chiara: “Italiano condizionato dallo scarso rendimento delle punte. In Coppa Italia la Fiorentina…”

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Alberto DI Chiara, intervenuto in collegamento con Radio Sportiva, ha cercato di analizzare il momento che sta vivendo la squadra di Vincenzo Italiano a 24 ore dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina è una di quelle squadre che ha fatto molta fatica fin dall’inizio del campionato: in questa stagione finora sta incontrando molte difficoltà che lo stesso tecnico non immaginava. Per questo è stato costretto a cambiare troppe volte in passato finora ha dimostrato di non essere riuscito a trovare il bandolo della matassa. È sicuramente condizionato dal fatto che l’attacco non riesce a concretizzare: è ormai chiaro che Jovic e Cabral non siano riusciti a sostituire Vlahovic, e questo ovviamente ha fatto la differenza in negativo. L’anno scorso erano stati compensati un po’ anche dai gol di Torreira e alcuni di Gonzalez, ma quest’anno sono troppo pochi”.

Ha poi concluso: “Italiano continua a riproporre il suo modulo, ma senza un vero regista di ruolo è difficile riuscire a proporre lo stesso tipo di gioco. Si può ormai dire che Amrabat ha caratteristiche diverse da quelle che poteva avere l’uruguaiano, e adesso non puoi pretendere da lui uno stile di gioco del genere. In Coppa Italia adesso la squadra viola è messa bene: ora con la Cremonese ha buone possibilità di riuscire a giocarsi la finale, anche se chiaramente non c’è niente di certo nel calcio”.