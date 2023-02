Di Chiara: “Italiano sta zoppicando e non è riuscito a dare la giusta impronta alla Fiorentina”

Presente all’inaugurazione della mostra, “Tutto il calcio in una stanza”, anche l’ex terzino sinistro della Fiorentina, Alberto Di Chiara che ha parlato del momento che sta vivendo la formazione gigliata.

“La Fiorentina non riesce a trovare continuità di risultati e rendimento – ha detto – I problemi sono gli stessi di inizio stagione, Italiano non è riuscito a dare quell’impronta come aveva fatto nello scorso campionato. I viola devono vivere partita dopo partita; in Coppa Italia ha un’occasione più unica che rara per arrivare in finale, c’è la Conference League e un campionato in cui devi riprenderti”.

E poi ha aggiunto: “Se la Fiorentina vale veramente il dodicesimo posto in classifica? I risultati sono quelli che contano. Il Torino e il Bologna hanno dimostrato sul campo di stare meglio della Fiorentina, anche se sarebbero dovuti stare dietro sulla carta. C’è da trovare la quadratura del cerchio e devi sfruttare le qualità dei giocatori che hai mettendoli nelle migliori condizioni. E Italiano sta zoppicando da questo punto di vista”.